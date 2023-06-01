【CAPCOM CUP 12】 3月11日～3月14日 会場：東京都墨田区「両国国技館」 【ストリートファイターリーグ ワールドチャンピオンシップ 2025】 3月13日～3月15日 会場：東京都墨田区「両国国技館」

カプコンは、「CAPCOM CUP 12」を本日3月11日から14日まで東京都墨田区にある「両国国技館」にて開催する。

「CAPCOM CUP 12」は、対戦格闘ゲーム「ストリートファイター6」で行なわれる世界最高峰の公式世界大会。世界中で行なわれる予選大会を勝ち抜いた48名の選手たちが、世界最強の称号と優勝賞金100万ドルをかけて戦いを繰り広げる。

3月13日からは「ストリートファイターリーグ ワールドチャンピオンシップ 2025」も実施。3月13日から予選が行なわれ、3月15日には「JPリーグ」、「USリーグ」、「EUROPEリーグ」を勝ち抜いたチームによる頂上決戦が行なわれる。

「CAPCOM CUP 12」および「ストリートファイターリーグ: ワールドチャンピオンシップ 2025」決勝日の模様はライブ配信される。配信は有料のチケット制となり「ライブ視聴チケット」が販売される。価格は単日チケットが900円＋手数料、両日セットチケットが1,500円＋手数料。

また、「ストリートファイター6」と連動したトライアル施策として、3月14日の「CAPCOM CUP 12」決勝戦および、3月15日の「ストリートファイターリーグ: ワールドチャンピオンシップ 2025」決勝戦の2日間については、バトルハブの新機能「ライブ配信機能」で大会の模様がライブ配信される。

「ライブ配信機能」はトライアル施策となるため、複数回不定期で配信を中断することがあるほか、巻き戻し視聴/アーカイブ視聴ができず、実況解説音声が入らない。加えて、サーバーの上限により視聴可能人数に上限がある。なおNintendo Switch 2版ではライブ配信機能を利用できない。後日、YouTube、Twitchにて各決勝大会の無料配信が実施される。

【「CAPCOM CUP 12」予選グループ分け】

各グループのトーナメント表については、以下公式Xのポストで確認できる。

□公式Xのポスト

出演キャスター一覧（敬称略）

MC

【「ストリートファイターリーグ: ワールドチャンピオンシップ 2025」予選対戦順】

・Ryan Hart

日本語配信

・アール

・ハメコ。

・ふり～だ

・大和周平

・ストーム久保

英語配信

・Sherryjenix

・Jammerz

・Vicious

・Saint Cola

・Yipes

・Damascus

（敬称略）

開催概要

・3月11日：開門9時、開場9時30分、開演11時

「CAPCOM CUP 12 Group Stage Elimination Day1」

・3月12日：開門9時、開場9時30分、開演11時

「CAPCOM CUP 12 Group Stage Elimination Day2」

・3月13日：開門9時、開場9時30分、開演11時

「CAPCOM CUP 12 Group Stage Elimination Day3」

「ストリートファイターリーグ: ワールドチャンピオンシップ 2025」予選1日目

・3月14日：開門8時30分、開場9時、開演11時

「CAPCOM CUP 12 Top16～決勝」

・3月15日：開門8時、開場8時30分、開演10時

「ストリートファイターリーグ: ワールドチャンピオンシップ 2025 予選2日目＋決勝」

配信

【有料配信】

・3月14日：配信開始11時

「CAPCOM CUP 12 Top16～決勝」

・3月15日：配信開始10時

「ストリートファイターリーグ: ワールドチャンピオンシップ 2025 予選2日目＋決勝」

・チケット価格

単日チケット900円＋手数料

両日セットチケット1,500円＋手数料

【無料配信】

・3月11日：配信開始11時

「CAPCOM CUP 12 Group Stage Elimination Day1」

・3月12日：配信開始11時

「CAPCOM CUP 12 Group Stage Elimination Day2」

・3月13日：配信開始11時

「CAPCOM CUP 12 Group Stage Elimination Day3 / ストリートファイターリーグ: ワールドチャンピオンシップ 2025 予選1日目」

・3月29日：配信開始16時

「ストリートファイターリーグ: ワールドチャンピオンシップ 2025 予選2日目＋決勝」

・3月30日：配信開始7時

「CAPCOM CUP 12 Top16～決勝」

