お笑い芸人はなわ（４９）の長男で国士舘大柔道部に所属していた塙元輝（２５）が、全日本プロレスに練習生として入門することが１０日、発表された。全日本プロレスの公式サイトでは、同日に都内で行われた会見の様子を写真を添えて投稿。「本日、全日本プロレス事務所で練習生契約に関する記者会見が行われ、代表取締役福田剛紀、選手会長宮原健斗、塙元輝（はなわげんき）が登壇。福田剛紀から、本年４月１日付で、