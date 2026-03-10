侍ジャパンはWBC一次ラウンドでここまでの3試合を全勝。C組トップで準々決勝進出を決めた。決勝ラウンドに向けて盛り上がりは増す一方だが、そんな中、別の話題で注目されているのが、第一回WBC優勝の立て役者・福留孝介氏（48）。出演したあるYouTube番組での発言と振る舞いに、古巣・中日ファンからは「福留らしい」との声が上がる一方、「コーチにも監督にもなってほしくない」などと賛否双方の声が集まっている。＊＊＊【写