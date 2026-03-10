【ワシントン共同】ロイター通信は9日、トランプ米大統領が米メディア大手ワーナー・ブラザース・ディスカバリー（WBD）を巡る買収争奪戦の最中に、名乗りを上げていた動画配信大手ネットフリックスとWBDの社債を購入していたと報じた。トランプ氏が社債を売却したかどうかは不明で、この取引で利益を得たかどうかは分からないという。ホワイトハウスの報道官は、トランプ氏の資産は親族の管理する信託の下にあり「利益相反の