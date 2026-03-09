キタンクラブより、「ZIZONE PINGO フィギュアマスコット」が、全国のカプセルトイ売り場で2026年3月12日（木）から順次発売される。＞＞＞ZIZONE PINGO フィギュアマスコットをチェック！（写真6点）「ZIZONE（ジゾーン）」とは、雑貨や映像、グラフィックなど多方面で展開する韓国発の人気キャラクターブランド。レトロポップなビジュアルと、肩の力が抜けたユーモラスな世界観でZ世代やミレニアル世代の心をつかみ、韓国を中心