【ZIZONE】カプセル限界サイズのビッグフィギュアが登場！
キタンクラブより、「ZIZONE PINGO フィギュアマスコット」が、全国のカプセルトイ売り場で2026年3月12日（木）から順次発売される。
「ZIZONE（ジゾーン）」とは、雑貨や映像、グラフィックなど多方面で展開する韓国発の人気キャラクターブランド。レトロポップなビジュアルと、肩の力が抜けたユーモラスな世界観でZ世代やミレニアル世代の心をつかみ、韓国を中心に注目を集めている。 ”特別ではないけれど、それぞれの個性を大切にする” そんなZ世代の日常を、ユニークかつ温かく描き出しているのが魅力だ。
そんな韓国発のPOPでキュートなキャラクター「ZIZONE（ジゾーン）」が、存在感抜群のビッグサイズフィギュアになって登場する。
ひと目で心をつかむピンクカラーに、つやっと、ぷりっとしたぽってりボディ。かわいさを余すところなく楽しんでもらえるよう、カプセルに入る限界までとことんサイズアップしている。サイズは約35〜67mmと、そのボリューム感は、まさにお値段以上。飾 った瞬間に空間がぱっと明るくなる、満足度の高い仕上がりとなっている。
ちょっぴりおちゃめで、どこか抜け感のある表情やポーズも魅力的。全5種類どのポーズが出ても「当 たり！」と思える、ポップでキャッチーなラインナップに仕上がっている。
（C）ZIZONE
