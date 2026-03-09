MARY BURGERにて2026年3月13日（金）から『クソハムちゃんの10thアニバーサリー もぐもぐパーティーでちゅ！』と題したコラボカフェが開催される。＞＞＞メニューやグッズをチェック！（写真4点）自称クソカワイイハムスター、略してクソハム。 見た目はカワイイハムスター、その正体は宇宙生命体！？ おいしいごはんは全部クソハムのものでちゅ！ 欲望に忠実で、毎日楽しく生きている。そんなクソハムちゃんの