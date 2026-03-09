【クソハムちゃん】「MARY BURGER」とのコラボレーション決定！
MARY BURGERにて2026年3月13日（金）から『クソハムちゃんの10thアニバーサリー もぐもぐパーティーでちゅ！』と題したコラボカフェが開催される。
自称クソカワイイハムスター、略してクソハム。 見た目はカワイイハムスター、その正体は宇宙生命体！？ おいしいごはんは全部クソハムのものでちゅ！ 欲望に忠実で、毎日楽しく生きている。
そんなクソハムちゃんのバースデーにあわせて、「肉肉バーガー」や「肉肉プレート」など、お肉のメニュー。「ユキハムちゃんのお祝いケーキプレート」や「祝！プリンパフェでちゅ！」などのデザートのほか、ドリンクも多数ご用意。さらにコラボメニュー1品の注文につき、特製コースターがランダムで1点プレゼントされるノベルティも。
また、このイベントのために新規で描き下ろされたイラストの商品をはじめ、コラボ内容に合わせたイラストを使用した商品が多数展開。こちらも購入特典がご用意され、税込で3000円お買い上げごとに、ミニ缶バッジ（全10種）がランダムで1点プレゼントされる。
そのほか、キャラクターパネルの展示や、ここでしか手に入らないご購入特典もご用意されている。
ぜひこの機会をお見逃しなく♪
（C）ＮＯＲＩＣＯＰＯ
