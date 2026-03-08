BANDAI SPIRITSは、恐竜のプラモデルシリーズ「プラノサウルス」のアニメ『プラノサウルス ガチコセイブツ部』を、7月よりテレ東系6局ネットにて放送する。＞＞＞場面カットや新商品をチェック！（写真36点）「プラノサウルス」は、2023年1月より展開している、「組み立てることで学べる」恐竜プラモデルシリーズで、BANDAI SPIRITSオリジナルIPとして小学生を中心に人気を集めている。恐竜の骨格・外皮をひとつひとつ確かめながら