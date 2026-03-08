【プラノサウルス】学べる恐竜プラモデルがアニメ化決定！
BANDAI SPIRITSは、恐竜のプラモデルシリーズ「プラノサウルス」のアニメ『プラノサウルス ガチコセイブツ部』を、7月よりテレ東系6局ネットにて放送する。
「プラノサウルス」は、2023年1月より展開している、「組み立てることで学べる」恐竜プラモデルシリーズで、BANDAI SPIRITSオリジナルIPとして小学生を中心に人気を集めている。恐竜の骨格・外皮をひとつひとつ確かめながら自分で組み立て、恐竜の体の構造や仕組みの理解を深めることが出来る。対象年齢は6歳で、お子さんから大人までが楽しみんでいる。ニッパーなどの道具や接着剤が必要ないため、簡単に組み立てられる。口の開
閉や首、手足、尻尾など各所の可動にもこだわっており、骨格の状態でも、外皮を取り付けた状態でも、恐竜の種類ごとの生態に即したさまざまなポーズで飾ることが可能だ。
アニメ『プラノサウルス ガチコセイブツ部』は ”見ることで恐竜を学べる” をコンセプトに、子どもたちの知識欲求を満たすコンテンツとして展開する。プラモデルとアニメ、2つの体験を通じて、楽しみながら恐竜の世界を学ぶことができるのだ。
またアニメの放送にあわせて、2026年7月より、全9種類の新商品が登場する。
新たなタイプの恐竜のコンテンツ、さらに恐竜に詳しくなりそうだ。
（C）BANDAI SPIRITS
