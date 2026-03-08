[3.8 J2・J3百年構想リーグ WEST-A第5節](富山)※14:00開始主審:川俣秀<出場メンバー>[カターレ富山]先発GK 99 原田岳DF 3 香川勇気DF 13 深澤壯太DF 56 岡本將成MF 9 吉平翼MF 11 小川慶治朗MF 14 谷本駿介MF 20 チョン・ウヨンMF 28 布施谷翔MF 32 溝口駿FW 39 古川真人控えGK 1 平尾駿輝DF 5 今瀬淳也DF 23 西矢慎平MF 7 亀田歩夢MF 8 松岡大智MF 22 椎名伸志MF 33 高橋馨希FW 15 坪井清志郎FW 42 キム・テウォン監督安達