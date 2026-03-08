日本は台湾、韓国に連勝してＣ組１位通過に王手をかけたが、７日の韓国戦は大谷翔平らＭＬＢ組が爆発する一方で投手陣の不安定さものぞかせた。先発の菊池（エンゼルス）は立ち上がりに３失点し、逆転した直後の４回には２番手の伊藤（日本ハム）が死球を出すとキム・ヘソン（ドジャース）に同点２ランを被弾。３点差をつけた８回にも松本が再び追加点を許すなど、肝を冷やす場面が何度もあった。ＭＬＢ打線の奮起に救われたが