こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。楽天市場では、4月10日（金）1時59分まで複数ショップでの買い回りで還元ポイントがアップする｢お買い物マラソン｣が開催中です。本日2026年4月8日は、独自のAIアルゴリズムであらゆる音源をカラオケ音源に変更できる“パーティースピーカー”、Anker（アンカー）の「Soundcore Rave 3S」がお得に登場しています。■この記事で紹介している商品