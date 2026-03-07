ランニングをはじめると、多くのランナーが目指すようになるのがマラソン大会。魅力は、「同じ目標を持ったランナーと走る楽しさや、キツくてもゴールできた時の達成感」とニューバランスランニングコーチの河口文さん。エントリーは抽選や先着なので早めが必須。例年春に行われる大会でイメトレをしよう！教えてくれた方河口文さんニューバランスランニングコーチ。「ニューバランスRun Hub代々木公園」で毎週末に開催されている