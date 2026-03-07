最終シーズ第3クールが4月2日（木）より放送開始となるアニメ『Dr.STONE』。第3クールのメインビジュアルとメインPVが公開された。またオープニング主題歌は、ASIAN KUNG-FU GENERATIONの『スキンズ』に決定した。突如発生した謎の現象によって、全人類が一瞬で石化した数千年後・・・。文明が滅びた石の世界に、超人的な頭脳を持つ科学少年・千空が目覚めた。天才的な科学の力で千空が石の世界に挑む冒険譚TVアニメ『Dr.STONE』。