【Dr.STONE】メインビジュアル＆PV公開！ 主題歌はASIAN KUNG-FU GENERATION
最終シーズ第3クールが4月2日（木）より放送開始となるアニメ『Dr.STONE』。第3クールのメインビジュアルとメインPVが公開された。またオープニング主題歌は、ASIAN KUNG-FU GENERATIONの『スキンズ』に決定した。
突如発生した謎の現象によって、全人類が一瞬で石化した数千年後・・・。文明が滅びた石の世界に、超人的な頭脳を持つ科学少年・千空が目覚めた。天才的な科学の力で千空が石の世界に挑む冒険譚TVアニメ『Dr.STONE』。原作は、週刊少年ジャンプ（集英社）で2017年14号から2022年14号まで連載され、『次にくるマンガ大賞2018』（コミックス部門2位）、『小学館漫画賞』（少年向け部門）を受賞し、コミックスの累計発行部数は1800万部突破の『Dr.STONE』（原作：稲垣理一郎、作画：Boichi）。
2019年7月にアニメ第1期『Dr.STONE』の放送がスタートし、2021年に第2期『Dr.STONE STONE WARS』放送開始。2022年にTVスペシャル『Dr.STONE 龍水』、2023年に第3期『Dr.STONE NEW WORLD』が放送。最終ファイナルシーズンとなる第4期『Dr.STONE SCIENCE FUTURE』が2025年1月より分割3クールでの放送が発表されると、SNS上でトレンド入り。2025年1月に第1クール、7月に第2クールが放送。物語の最終章となる第3クールが4月2日（木）22時より放送されることが決定し、大きな注目を集めている。
そしてこのたび、アニメ『Dr.STONE』の最終章となる最終シーズン第3クールのメインビジュアルと、メインPV＆オープニング主題歌アーティスト情報が公開された。オープニング主題歌を担当するのは、ASIAN KUNG-FU GENERATIONに決定。書き下ろし楽曲『スキンズ』が最終クールを盛り上げる。
ついに、石の世界から宇宙、そして月へ――。全人類石化の黒幕・ホワイマンが月にいると突き止めた千空は、全ての謎を暴くため月面着陸計画を始動。公開されたビジュアルには、石の世界でゼロからロケットを作りあげる前代未聞のビッグプロジェクトに、決意を新たにする千空たちの姿が描かれている。
またPVでは、千空がゼノと最強タッグを組み、『Dr.STONE』史上最高難度のクラフトである ”月面ロケット” の制作に挑む姿が描かれている。さらに、この月面着陸計画の鍵を握る ”数学力、人類最強の男” SAIも登場。全人類の未来を取り戻すため、世界中を奔走しロケットの素材を集める科学王国の壮大な軌跡が、ASIAN KUNG-FU GENERATIONによる書き下ろしのOPテーマ『スキンズ』の疾走感溢れる楽曲にのせて力強く映し出されている。
さらに、千空たちが目指す月面着陸計画に必須のキーパーソンとして龍水が名前を上げた ”数学力、人類最強の男” SAI役に山下誠一郎が決定。
SAI役の山下誠一郎は、3月21日（土）に開催される第3クール舞台挨拶付き先行上映会への追加登壇が決定した。当日は、上映後に小林裕介（石神千空役）、鈴木崚汰（七海龍水役）、山下誠一郎（SAI役）の3名が登壇。最終クール直前のここでしか聞けない貴重なトークを繰り広げる。
いよいよ最終クールを迎えるアニメ『Dr.STONE』。4月2日（木）22時からの放送に乞うご期待。
＞＞＞メインビジュアルやASIAN KUNG-FU GENERATIONをチェック！（写真2点）
（C）米スタジオ・Boichi／集英社・Dr.STONE製作委員会
