中村勇太衆院議員（無所属）が5日、自身のXで政治家娘YouTuber・みこちゃんねるを運営する近藤弥子氏と結婚したと発表した。【写真】家族でパシャリ！結婚を発表した政治家娘Youtuber・みこちゃんねるの近藤弥子氏中村氏は「報道でもあるように近藤和也衆議院議員のご長女、弥子さんと本日入籍致しました」と発表。「能登半島地震以降、連絡を取り合うようになり明るく前向きで、家族想いな人間性に触れて人生を共にしたいと思