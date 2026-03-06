回転寿司（ずし）チェーン「くら寿司」（大阪府堺市）が、古舘春一さんの高校バレーボール漫画が原作のアニメ「ハイキュー！！」とのコラボキャンペーンを3月6日から期間限定で実施します。【写真】「飛べ」「繋げ」「一球入魂」「思い出なんかいらん」横断幕カードがかっこよすぎ！全グッズを見る！本コラボキャンペーンでは、烏野高校、音駒高校、梟谷学園高校、稲荷崎高校のメンバーをイメージしたコラボメニュー「烏野高