オリンピックを全力で楽しむ子どもの様子がインスタグラムに投稿され、愛らしいポージングに動画再生50万回以上、1万6000「いいね！」が付く話題となっている（5日午後8時時点）。【写真一覧】「何この新しい遊び。。可愛すぎる」オリンピック中継を全力で楽しむココちゃん母親（@ninpu_de_shacho）が「びっぐじゃんぷだー!!」とコメントとともに公開した動画には、テレビで放送されているミラノ・コルティナオリンピックのス