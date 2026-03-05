「アベノミクス株高」の後追いだった「高市株高」 第2次安倍政権の経済政策「アベノミクス」をきっかけに起こった急激な株高。それが一段落したのは、2015年6月だった。これを日経平均の5年MAかい離率でみると、67％で拡大が一巡していた。それは、当時としては1980年代後半の日本株バブル以来の株価「上がり過ぎ」を示すものだった（図表1参照）。【図表1】日経平均の5年MAかい離率（1980年～） 出所：LSEG社データ