メイク直しの時間をもっと心地よく、もっと楽しくしてくれる新アイテムが登場。YSL BEAUTYから発売される「オールアワーズ ブラークッション」は、ひんやりとした使い心地と美しい仕上がりを同時に叶える新発想のフェイスパウダーです。外出先でも手軽に使えるコンパクト設計で、日中の肌印象を瞬時にリフレッシュ♡メイク直しを特別な時間に変えてくれる限定アイテムです。 新発想のお直しフェイス