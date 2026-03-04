歌手の相川七瀬（51）が4日までに、自身のインスタグラムを更新。国学院大学大学院の修士最終試験に合格したことを報告した。【写真】「おめでとうございます」制服姿のRIOさんの“顔出し”ショットなど相川は「大学院の修士最終試験の合否が届き無事に卒業出来そうです」と報告。博士前期課程を修了することが通知された画面を公開した。続けて「出来は良くないけど良くこの2年圧倒されながらも逃げ出さずに耐えたなと我なが