世界一若く見える」と話題のイケメン男性が６０歳となった姿に、フォロワーが驚がくした。日本時間４日までにインスタグラムで「６０歳の誕生日を迎え、時間こそが唯一の真の富だと改めて思います」と英文で明かしたのは、シンガポール在住の俳優で映画監督、写真家、実業家でもあるチュアンド・タン。「今もこの地に立っていられることに感謝する」とつづり、「地球に平和が訪れますように」と願った。シンプルな白シャツ