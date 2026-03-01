【蟹座】2026年 3月の運勢タロット鑑定師mimielさんによる12星座別占い。3月のあなたの運勢は?蟹座（6/22-7/22）「軌道修正」慣れから抜け出す「次なる戦略」心地よいルーティンは、時に大人の成長を止める。今月は、無意識に続けてきた習慣や仕事のやり方を冷徹に見直すタイミング。手放して生まれた余白には、自分の枠を広げる新たな知見や、異なる価値観を持つ人との出会いが舞い込む。未知の領域へのステップは多少の戸惑いを