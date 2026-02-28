バンテリンドームでの侍ジャパン強化試合で中日選手が着用3月に行われるワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に出場する野球日本代表「侍ジャパン」は27日、バンテリンドームで中日との強化試合「ラグザス 侍ジャパンシリーズ2026 名古屋」に5-3で勝利した。豪華な代表選手たちに熱視線が注がれる中、SNS上のファンから中日のビジターユニホームに改めて注目する声が上がっている。中日は2026年シーズンから着用する新ユ