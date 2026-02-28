ディーン・フジオカが主演を務める連続ドラマ『LOVED ONE』が、4月8日よりフジテレビ系水10ドラマ枠で放送されることが決定した。 参考：『ちょっとだけエスパー』大泉洋×ディーン・フジオカ×北村匠海×岡田将生に独占インタビュー 完全オリジナル作品となる本作は、日本社会が抱える“死因不明”という闇に真正面から切り込み、“遺された痕跡”を手がかりに、隠された真実とその人が生きた証を