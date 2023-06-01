【ポケットモンスター ウインド・ウェーブ】 2027年 発売予定 価格：未定 ポケモンは、Nintendo Switch 2用RPG「ポケットモンスター ウインド・ウェーブ」の公式サイトを公開した。 公式サイトではポケモンプレゼンツで公開されたトレーラーのほか、冒険の舞台、ポケモン、主人公についてなどが掲載。ポケモンの項目では新御三家ポケモン