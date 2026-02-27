ホワイトソックスの村上宗隆内野手は26日（日本時間27日）、米アリゾナ州グレンデールで行われたドジャースとのオープン戦を出場回避。疲労を考慮しての措置で、今後はキャンプを一時離脱し「ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）」に向けて日本に帰国する。送り出すウィル・ベナブル監督は、WBCでの活躍に期待を寄せた。 ■「疲れが溜まっていた」 メジャー1年目、初めてのキ