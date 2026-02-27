ホワイトソックスの村上宗隆内野手は26日（日本時間27日）、米アリゾナ州グレンデールで行われたドジャースとのオープン戦を出場回避。疲労を考慮しての措置で、今後はキャンプを一時離脱し「ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）」に向けて日本に帰国する。送り出すウィル・ベナブル監督は、WBCでの活躍に期待を寄せた。

■「疲れが溜まっていた」

メジャー1年目、初めてのキャンプということで「自分が思っているより疲れが溜まっていたのかな」と話した村上。さらに日本への長距離フライトを控えているため、体調を考慮してこの日のオープン戦を回避した。

ここまでオープン戦4試合に出場し、13打数５安打の打率.385をマーク。本塁打こそ出なかったが、周囲を納得させるパフォーマンスを続けてきた。また、持ち前のユーモア精神を発揮し、チームメートともすっかり打ち解けている。

チーム期待の若き主砲コルソン・モンゴメリー内野手は、村上について「彼は本当に素晴らしいよ。野球とはまったく関係のない、たわいもない話をするのが好きなんだ。それが僕たちの会話のほとんどだね」と話した。

村上の英語力にも言及したモンゴメリー。「ここで初めて会った時から比べると、彼の英語はかなり上達したと感じるよ。通訳なしでもいい会話ができているし、それは彼の姿勢をよく表している。チームのために、そして僕たちが彼とコミュニケーションを取れるようにと、英語を一生懸命学ぼうとしている。彼は、僕たちに日本語の単語も教えてくれるよ。いいやつだし、チームにとって素晴らしい補強だね」と笑った。

■「人柄は素晴らしい」

ベナブル監督もモンゴメリーと同様の印象を持ったようで、「この若いグループの一員として溶け込む力や、彼の人柄は本当に素晴らしい」と語った。「特に印象的だったのは、これまで（日本時代）とは違うトレーニングや準備をお願いしたが、自分のやり方に強い信念を持ち、真剣に取り組んできた選手が、すごく柔軟に適応してくれた。そういう姿を見ることができて本当に良かった」と称賛した。

WBCでのプレーにも期待しているという指揮官。「幸運を祈っているし、彼のプレーを見るのが楽しみだよ。彼を応援するつもりだ。たとえ彼が米国代表と対戦している時でもね。まあ、日本代表のほうはそこまで応援しないかもしれないけどね」とニヤリ。「とにかく、彼が自分らしくプレーする姿を見るのが楽しみだし、しっかり注目しているよ」とした。

キャンプインから2週間ほどだが、村上はすっかりチームの一員となっているようだ。