検視で取り扱った約20人の女性遺体の画像データなど約480点を持ち出したとして、警視庁は27日、綾瀬署警務課の男性巡査部長（52）を懲戒免職にした。過去に勤務した署の霊安室で私用のスマートフォンを使い撮影するなどしていた。