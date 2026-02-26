事件発生から10日、いまだ犯人は捕まっていません。今月、東広島市で起きた殺人事件を巡り、警察は26日朝から一斉捜索を始めました。■大江芳樹記者「午前10時過ぎです。警察による一斉捜索が始まりました。現在、茂みのあたりを詳しく調べています」事件は16日、東広島市の住宅で火事が発生。住人の川本健一さんが首を刃物で複数回刺され殺害されているのが見つかりました。いまだ犯人は捕まっていません。警察は26日から50人態勢