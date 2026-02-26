NTTドコモは、サムスン電子製のスマートフォン「Samsung Galaxy S26」「Samsung Galaxy S26+」「Samsung Galaxy S26 Ultra」を3月12日に発売する。事前の予約受付を開始している。 ドコモでの取り扱い価格は、Galaxy S26の256GBモデルが15万2790円、512GBモデルが19万9760円。Galaxy S26+の256GBモデルが20万2730円、512GBモデルが25万4760円。Galaxy S26 Ultraの256GBモデルが24万790円、512GBモデルが28万4790円