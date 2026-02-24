予算100万円以下！ 刺激的な「サソリ」という選択今や人気のスーパーハイトワゴン系の軽自動車は、200万円を超えるグレードも珍しくありません。最新の安全装備や広大な室内空間、そして優れた燃費性能を誇るこれらの軽自動車は、現代の日本の道路事情において最も合理的で失敗のない選択といえます。いっぽうで中古車市場に目を向けると、新車では高価だった輸入コンパクトカーが、現行モデルの軽自動車の新車価格を下回る予