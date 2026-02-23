ミラノ・コルティナ五輪・閉会式」（２２日、ベローナ五輪アリーナ）第２５回冬季オリンピック・ミラノ・コルティナ大会は２２日夜（日本時間２３日未明）に世界遺産のベローナ市街にある古代ローマ時代の円形闘技場で閉会式が始まった。１７日間の祭典が閉幕。日本選手団は金５、銀７、銅１２の計２４個のメダルを獲得した。冬季最多だった前回北京大会の１８個を大幅に上回り、存在感を示した。閉会式には選手、関係者５０