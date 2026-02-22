今回、Ray WEB編集部は、遠距離恋愛について読者に話を聞いて漫画にしてみました。突如、遠距離恋愛中の彼氏から「距離を置きたい」と言われてしまったエミ。果たして、彼女は彼氏に会いに韓国に行くのでしょうか…？原案：Ray WEB編集部作画：kyoko.ライター Ray WEB編集部あわせて読みたい💖【後編】渡韓前に彼氏と【音信不通】！？遠距離中の彼から「距離を置きたい」と言われて...？