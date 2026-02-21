¥³¥¹¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¡¦¥¿¥ì¥ó¥È¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ë¤¨¤Ê¤³¤µ¤ó¤¬¡¢19ÆüÈ¯Çä¤Î½µ´©¾¯Ç¯¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¡Ê½©ÅÄ½ñÅ¹¡Ë12¹æ¤ÎÉ½»æ¡õ¥°¥é¥Ó¥¢¤ËÅÐ¾ì¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÆ©¤±´¶¤Î¤¢¤ë°áÁõ¤¬¥­¥å¡¼¥È¡õ¥»¥¯¥·¡¼¤Ê¤¨¤Ê¤³¤µ¤óº£²ó¤Ç½µ¥Á¥ã¥ó¥½¥íÉ½»æ25²óÌÜ¤ò·Þ¤¨¤¿¤¨¤Ê¤³¤µ¤ó¡£¤½¤ó¤ÊÈà½÷¤Î?¤Þ¤ÀÃÎ¤é¤Ê¤¤¤¨¤Ê¤³¤ÎÌ¥ÎÏ?¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿¥¹¥¯¡¼¥ë¥«¥ì¥ó¥À¡¼¥Ö¥Ã¥¯¤¬È¯Çä¡£Æ±»ï¤Ç¤Ï¥«¥ì¥ó¥À¡¼¥Ö¥Ã¥¯Ì¤¼ýÏ¿¤Î¼î¶Ì¤Î¥«¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Î¾ÌÌBIG¥Ý¥¹¥¿¡¼ÉÕÏ¿¡õ¸Â