¥³¥¹¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¡¦¥¿¥ì¥ó¥È¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ë¤¨¤Ê¤³¤µ¤ó¤¬¡¢19ÆüÈ¯Çä¤Î½µ´©¾¯Ç¯¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¡Ê½©ÅÄ½ñÅ¹¡Ë12¹æ¤ÎÉ½»æ¡õ¥°¥é¥Ó¥¢¤ËÅÐ¾ì¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÆ©¤±´¶¤Î¤¢¤ë°áÁõ¤¬¥¥å¡¼¥È¡õ¥»¥¯¥·¡¼¤Ê¤¨¤Ê¤³¤µ¤ó
º£²ó¤Ç½µ¥Á¥ã¥ó¥½¥íÉ½»æ25²óÌÜ¤ò·Þ¤¨¤¿¤¨¤Ê¤³¤µ¤ó¡£¤½¤ó¤ÊÈà½÷¤Îà¤Þ¤ÀÃÎ¤é¤Ê¤¤¤¨¤Ê¤³¤ÎÌ¥ÎÏá¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿¥¹¥¯¡¼¥ë¥«¥ì¥ó¥À¡¼¥Ö¥Ã¥¯¤¬È¯Çä¡£Æ±»ï¤Ç¤Ï¥«¥ì¥ó¥À¡¼¥Ö¥Ã¥¯Ì¤¼ýÏ¿¤Î¼î¶Ì¤Î¥«¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Î¾ÌÌBIG¥Ý¥¹¥¿¡¼ÉÕÏ¿¡õ¸ÂÄêQUO¥«¡¼¥É±þÊç¼ÔÁ´°÷¥µ¡¼¥Ó¥¹¤â¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£
¤¨¤Ê¤³¤µ¤ó¤Ï¡Ö³¤¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ê¡¢¥µ¥ó¥¿¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ê¤È¡¢µ¨Àá´¶¤ÎµÍ¤Þ¤Ã¤¿¥«¥ì¥ó¥À¡¼¥Ö¥Ã¥¯¤Ï¸«¤É¤³¤íÀ¹¤êÂô»³¤Ç¤¹¢ö¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ø¤¨¤Ê¤³¥«¥ì¥ó¥À¡¼¥Ö¥Ã¥¯2026.4~2027.3¡Ù¡Ê»£±Æ¡§Æ£ËÜÏÂÅµ¡¢½©ÅÄ½ñÅ¹¡Ë¤ÏÈ¯ÇäÃæ¡£ÀÇÊÌ2200±ß