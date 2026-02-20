衆院選では定数465議席のうちの3分の2を超える316議席を得た自民党。しかし、政党の支持率を見てみると、急激に上がったわけではない。なぜ自民党が圧勝して中道改革連合が惨敗したのか。【映像】選挙後の各政党の支持率（一覧）ニュース番組『わたしとニュース』では、選挙ドットコム副編集長の伊藤由佳莉氏が出演し、最新の意識調査データをもとに、選挙後の支持率の変化や有権者が感じる「意外感」の正体について深掘りした