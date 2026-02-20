俳優の福士蒼汰が主演を務めるフジテレビ火9ドラマ『東京P.D.警視庁広報2係』（毎週火曜後9：00）に、声優の大塚明夫がゲスト出演することが発表された。ドラマ終盤で物語の鍵を握るキーパーソンとして登場する。【写真】次元みたいな帽子被る！五ェ門の声マネした大塚明夫本作は、広報と捜査現場の刑事の意地とメンツ、対立と葛藤を描く完全オリジナルストーリーの社会派警察ドラマ。警視庁記者・報道記者を経験した者が