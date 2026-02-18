米ワーナー・ブラザースは、バイトダンス社による動画生成AIサービス「Seedance 2.0」に対して、著作権侵害行為を停止するよう警告する声明を発表した。 Seedance 2.0ではユーザーのプロンプト（指示文）にしたがって、まるで新作映画のような仕上がりの動画が生成が生成される。SNS上ではリリースされて数日のうちに、トム・クルーズとブラッド・ピットが格闘する映像をはじめ