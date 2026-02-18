ドジャースの大谷翔平投手（３１）は１７日（日本時間１８日）にアリゾナ州グレンデールで、今キャンプ初めて実戦形式の「ライブＢＰ」に登板した。打者４人と対戦し、１８球を投げて安打性１本、２三振、遊ゴロだった。最速９８マイル（約１５７・７キロ）をマーク。投手完全復活へ仕上がりは順調だ。先頭の左打者シアニは大谷の足元を襲う中前打。２人目のＴ・ヘルナンデスはスプリットで遊ゴロ。３人目のパヘスはフォーシー