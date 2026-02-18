「私がお姉さんでした」りくりゅうペアが歴史的快挙だ。ミラノ・コルティナ冬季五輪で、２月16日（現地時間、以下同）、フィギュアスケート ペア・フリーが行われ、三浦璃来（24）と木原龍一（33）の「りくりゅう」ペアが金メダルを獲得した。２月６日から９日にかけて行われた団体戦では、ショートプログラムで１位を獲得。フリーでは今季世界最高得点を叩き出し、日本に銀メダルをもたらした。その流れのまま、金メダル最有力候