チャイニーズタイペイ代表のリーが韓国代表ジョーンズに一言ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）チャイニーズタイペイ代表のハオ・ユー・リー内野手が放った一言が、思わぬ波紋を広げた。チームメートで韓国代表のジャマイ・ジョーンズ外野手に対し、冗談半分で「Fu*k Korea（韓国クソくらえ）」と発言。これがSNS上で拡散され、炎上騒動に発展した。発端となったのは、地元紙「Detroit News」のクリス・マッコースキー