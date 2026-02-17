「世界一ですね。こんな瞬間がくるなんて本当にうれしくて……りくりゅう本当にありがとう」──2月16日（日本時間17日）、ミラノ・コルティナ冬季五輪フィギュアスケートのペア・フリーで、テレビ解説として立ち会った高橋成美さん（34）が涙を流しながら語った。木原龍一選手（32）・三浦璃来選手（24）の「りくりゅう」ペアが、158.13点で金メダルを獲得した歴史的瞬間だった。【画像】「引退後の人生を思い切り楽しむ高橋成美