【前後編の後編／前編を読む】幼少期の入院が生んだ「白衣の天使」幻想妻とは看護師合コンで結婚するも…39歳夫を襲う“嫉妬”の正体酒田謙二郎さん（39歳・仮名＝以下同）は、入退院を繰り返した幼少時の体験から、「白衣の天使」への憧れを抱いた。また、高校時代に目にした「男性陣がせっせと働き女性たちに奉仕する」新年会の光景も、恋愛観の原点だと自己分析する。そんな謙二郎さんが結婚した相手は、2歳年上の看護師・