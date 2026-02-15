『水曜日のダウンタウン』（TBS系）の人気企画「名探偵津田」にセクシーな幽霊役として出演し、大きな話題を呼んだ矢埜愛茉（やのえま）さん。15歳で芸能界デビューし、2014年にはグラビアアイドルの登竜門とされる「日テレジェニック2014」に選出。早くから注目を集める存在となった彼女だが、その歩みは決して順風満帆ではなかった。思い描いていた理想と現実の間には、大きな隔たりがあったという。 一度は芸能活動を離れ、社会