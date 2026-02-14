久しぶりの長期休暇は家族水入らずで過ごせる貴重な時間と思っていたのに、気付けば義実家に帰省。帰省先ではどこに行くにも義母が常に同行したがるから、行き先も予定も思うように決められず、モヤモヤが積もっていく……。今回は、「どこにでもついてきたがる義母」に悩む投稿者さんの声を紹介します。背景には、単身赴任という事情もありました。『帰省中、家族で出掛けたいのに、義母がなんだかんだ旦那に用事を頼んだり、つい