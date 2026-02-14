3リッター直6エンジンに5速マニュアル、乗り手を選ぶ？山梨県警は2026年2月10日、公式Xにて上野原署で運用されている150系クラウンパトカーの車検更新が決まったと明らかにしました。150系は70年以上の歴史を持つトヨタ「クラウン」シリーズの10代目にあたるモデルで、1995年から2001年にかけて生産・販売されました。クラウンシリーズでは「最初のモノコックボディ」モデルになります。【動画】まだまだ元気な「3L直6エンジン」