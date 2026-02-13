大手ホテルチェーンのアパグループ創業者で会長の元谷外志雄さんが今月１１日に死去したことが１３日、分かった。８２歳だった。この日、同グループのＨＰで「アパグループ創業者・会長元谷外志雄の逝去について」の表題のもと発表された。ＨＰでは「アパグループ創業者で会長の元谷外志雄（もとやとしお）は、２０２６年２月１１日に逝去いたしました。生前のご厚誼に深謝申し上げると共に、謹んでお知らせ申し上げます」