警察官などを名乗る詐欺事件があり、大分県別府市の70代男性がおよそ500万円をだまし取られたことがわかりました。 1月29日、別府市の70代男性に国際電話番号で警察官を名乗る男から電話がありました。「あなたの電話番号から不正に口座が開設され、マネーロンダリングに使われている。犯人を逮捕したところ、あなたに犯罪で得た報酬を渡している」と告げられました。 その後、検事を名乗る女からLINEメッセージや通